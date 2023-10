Monster Hunter Now hat bereits 10 Millionen Downloads überschritten

HQ

Es scheint, als ob mobile Benutzer sehr aufgeregt waren, in Niantics Augmented-Reality-Version der Monster Hunter-Welt einzutauchen, da jetzt in einem Blogbeitrag enthüllt wurde, dass Monster Hunter Now bereits 10 Millionen Downloads überschritten hat, obwohl es erst am 14. September gestartet wurde.

Kei Kawai, COO von Niantic, sagte zu diesem Erfolg: "Wir freuen uns, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt unser Spiel im ersten Monat seit seiner weltweiten Veröffentlichung gespielt haben. Das Abenteuer dieses Spiels hat gerade erst begonnen und wir werden weiterhin auf Feedback reagieren und hart daran arbeiten, unseren Jägern in den kommenden Monaten noch mehr Spaß und Überraschungen zu bieten."

Niantic verspricht, dass ein 10M Downloads Pack veröffentlicht wird, um den Meilenstein zu feiern, und dass alle Spieler den Code "MHNow10M" eingeben können, um 5.000 Zenny, einen Wandertropfen und zwei Tränke zu erhalten.

Wenn Sie es noch nicht getan haben, lesen Sie unbedingt unsere Gedanken zu Monster Hunter Now hier.