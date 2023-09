Monster Hunter Now

HQ

Es gibt ein Video aus dem Jahr 2016, in dem Central Park in New York komplett mit Pokémon Go Spielern überflutet wird. Ich erinnere mich auch daran, dass meine Vermieterin mich an einem Sommertag in diesem Jahr anhielt, um mich nach dem Spiel zu erkundigen, weil sie Leute gesehen hatte, die es auf den Straßen von Oslo spielten. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Phänomen Pokémon Go beispiellos ist. Das reale Äquivalent zu "Gotta' Catch em" hat die Welt im Sturm erobert und hat auch heute noch fast 80 Millionen aktive Spieler.

Es ist also keine Überraschung, dass andere diesem Beispiel folgen wollen, und Capcoms gefeierte Monster Hunter-Serie ist jetzt zu einem Handyspiel geworden, ähnlich wie Pokémon Go. Es ist eigentlich derselbe Entwickler, Niantic, der auch dahinter steckt, so dass sie eine beeindruckende Erfolgsbilanz in diesem Genre haben, auch wenn alle ihre Versuche nicht sehr langlebig waren. Die Frage ist, ob sie ihren Erfolg mit dem Erfolg von Nintendo und der äußerst beliebten Spieleserie von The Pokémon Company noch einmal wiederholen können.

Auch wenn die Kämpfe einfach sind, ist es möglich, spezielle Teile eines Monsters anzugreifen und so spezielle Monsterteile zu erhalten, wenn man erfolgreich ist.

Das Spiel beginnt mit einem klaren, konsistenten und etwas zu langen Tutorial. Ich lerne alles, was ich wissen muss, und das Spiel hält meine Hand fest, damit ich alles Wissen bekomme, das ich für weitere Abenteuer brauche. Es gibt Aufgaben wie "Töte X Monster" und "Sammle X Gegenstände" und das Ziel am Anfang ist es, aufzusteigen und Dinge zu sammeln, damit ich meine Ausrüstung verbessern kann. Die ersten paar Begegnungen mit Monstern sind einfach und ich töte sie mit ein paar Treffern, wobei das Gameplay Sie auffordert, einfach wiederholt auf den Bildschirm zu klicken, damit Ihr Charakter sein Leben auf Null reduziert. Es sind jedoch die größeren Monster des Spiels, die die eigentliche Herausforderung darstellen - auch wenn Herausforderungen während meiner Spielzeit überhaupt nicht begegnet sind. Es gilt das gleiche Prinzip; Tippe auf den Bildschirm, um zu stechen, aber jetzt musst du auch zur Seite wischen, um den Angriffen der Monster auszuweichen. Das Einzige, was du wirklich brauchst, ist eine Waffe, die gut genug ist, und du kannst die Kämpfe des Spiels mit Leichtigkeit bewältigen. Diese sind zeitlich begrenzt. 75 Sekunden ist die Zeit, die du hast, um das Monster zu töten, also sind alle Kämpfe schnell und passen gut in das mobile Format.

Werbung:

Ein beispielhaftes Lexikon zeigt Informationen über die verschiedenen Monster des Spiels.

Die Grafik ist funktional und stilvoll für ein Mobiltelefon. Aber es ist genau das - ordentlich für ein Handy. Dinge wie die Karte, die manchmal geladen werden muss, Probleme mit der Verbindung zu Netzwerken und andere Dinge sind alles Bereiche, die das Spielerlebnis beeinträchtigen, aber es ruiniert es nicht und Sie akzeptieren es. Schließlich spielst du nicht auf einem PC oder einer Konsole.

Neben dem Töten von Monstern in einem gleichmäßigen Tempo liegt der Fokus auf deiner Ausrüstung. Du kannst die Materialien, die du sammelst, verwenden, um sie zu verbessern und sogar neue zu schmieden, und wenn du sicherstellst, dass deine Waffe so gut wie möglich ist, werden die Kämpfe viel einfacher. Denn wenn du aufsteigst, tauchen die wirklich schwierigen Monster auf, daher ist es von größter Bedeutung, den Überblick über deine Waffen und Rüstungen zu behalten. Und selbst wenn man einige Spezialangriffe hinzufügt, sind die eigentlichen Kämpfe gegen Monster immer noch so einfach, wie das Spieldesign nur sein kann. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu stechen, und wischen Sie, um auszuweichen. Man hat immer Erste Hilfe einen einfachen Knopfdruck entfernt und hier kann ich spüren, dass sie ein System mit etwas mehr Tiefe, etwas mehr Finesse hätten schaffen können. Ich verstehe, dass sie dies mit einer Einfachheit angegangen sind, etwas, das reibungslos und schnell funktionieren sollte, aber wenn alle Begegnungen gleich sind, egal wie groß und furchteinflößend Ihre Gegner sind, wird es auch ziemlich repetitiv.

Die AR-Funktion des Spiels macht Spaß.

Werbung:

Die größten Monster des Spiels können auch in der Umgebung gesehen werden, in der du dich befindest, also im wirklichen Leben. Ein AR-Modus wird mit einer Schaltfläche aufgerufen und Sie können sehen, wie sie dort interagieren, wo Sie sich befinden. Der AR-Modus ist cool, wenn auch alles andere als perfekt. Die Monster neigen dazu, ein wenig über dem Boden zu schweben, aber es macht trotzdem Spaß zu sehen, wie sie sich in realen Umgebungen herumrollen oder andere Bewegungen ausführen. Auf jeden Fall etwas, das man jedes Mal ausprobieren sollte, wenn man in neue Umgebungen und mit neu entdeckten Monstern kommt. Auch wenn es optisch nicht ganz perfekt aussieht.

Die Karte des Spiels ist in verschiedene Zonen wie Wald, Sumpf und Wüste unterteilt und einige Monster sind in einer und einige in anderen zu finden. Die Zonen selbst sind recht klein, so dass nicht viele Schritte erforderlich sind, um zwischen ihnen zu gehen. Ich denke, die Karte selbst ist visuell ziemlich langweilig, aber ich mag die Idee, zwischen verschiedenen Gebieten zu wechseln, und ich denke, es ist mit guten Symbolen klar, wenn man sich auf die Suche nach etwas macht. Das Spiel hat auch ein sehr gutes Lexikon für alle Monster mit Fakten und man kann sehen, wie oft man einen bestimmten Typ getötet hat.

Gerade beim Herumlaufen in der realen Welt nutzt Monster Hunter Now all die Dinge, die das Spiel gut kann. Spazieren zu gehen, egal in welcher Umgebung du dich befindest, ein Symbol auf der Karte des Spiels zu sehen und dorthin zu stapfen, um ein paar Materialien zu holen oder ein bestimmtes Monster zu bekämpfen, ist etwas, das es einzigartig macht. Ich beginne meine Spaziergänge im Wald, indem ich etwas ausfindig mache, zu dem ich wandern möchte, und gehe dann einfach dorthin. Der Ring, der markiert, womit Sie interagieren können, ist ebenfalls recht großzügig, was es einfacher macht, die gewünschten Symbole tatsächlich zu erreichen.

Die Karte ist etwas langweilig und lädt nicht immer sehr gut, aber das Feature, mit dem alles innerhalb des Rings interagiert werden kann, ist clever.

Da es sich bei Monster Hunter Now um ein kostenloses Spiel zum Download handelt, gibt es natürlich die Möglichkeit, Dinge im Spiel für echtes Geld zu kaufen. Ich hatte jedoch nie das Gefühl, dass es notwendig war, Spaß mit dem Spiel zu haben. Die Dinge werden Ihnen in einem gleichmäßigen Tempo gegeben und es gibt keine Barriere oder Wartezeit, für die Sie Geld ausgeben müssen, um sie zu überwinden oder zu verkürzen.

Ich bin ein Mensch, der normalerweise unglaublich schnell genug von Handyspielen hat. Ich bin ein Gamer, der gerne auf einem PC oder einer Konsole spielt und mein Telefon für andere Dinge verwendet. Aber Monster Hunter Now hat es nicht nur geschafft, die Essenz dessen einzufangen, was ein Handyspiel dieser Art sein kann, sondern es auch stilvoll und unterhaltsam zu gestalten. Monster Hunter Now gelingt es auf jeden Fall, ein perfekter Begleiter zu sein, den man leicht mitnehmen kann. Und das kann einen Spaziergang oder jede andere Gelegenheit mit dem Handy zu etwas sehr Unterhaltsamem machen.