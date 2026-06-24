Monster Fantasy Vorschau: Animal Crossing trifft auf Monster Hunter in einem Wirbelwind von Genres

Ich wusste nicht, was mich erwartete, als ich mich zu einer Präsentation von Jotoyo Games setzte. Ich gebe zu, dass mir dieses Indie-Studio mit Sitz in Chengdu, China, nicht wirklich bekannt war, aber sobald seine Mitglieder anfingen, die Spiele aufzuzählen, an denen sie gearbeitet hatten, und ihre langjährige Erfahrung zu schildern, beugte ich mich vor und war sofort gefesselt. Der Titel Monster Fantasy sagt nicht viel aus. Es klingt fast wie ein Subgenre, von dem die tiefsten, dunkelsten Winkel von BookTok besessen wären, aber als wir das erste Gameplay betrachteten, hatte man das Gefühl, das Spiel hätte nicht anders heißen können.

Zu sagen, Monster Fantasy sehe ambitioniert aus, wäre eine ebenso große Untertreibung wie zu sagen, das Empire State Building sei ziemlich hoch. Jotoyo macht hier keine Witze. Es lässt sich von Monster Fantasy inspirieren und stellt es als potenziellen Konkurrenten zu Titeln wie Monster Hunter und Animal Crossing dar. Auf dem Papier klingen sie ziemlich unterschiedlich, aber Monster Fantasy vermischt sie zu einem Spiel. Es handelt sich um eine umfangreiche Lebenssimulation, die unter anderem den Bau eines Gehöfts, die Verwaltung eines Dorfes, Interaktionen mit NPCs, Angeln, Bergbau, das Brauen von Tränken und vieles mehr umfasst. Es ist außerdem ein actiongeladenes, monsterjagendes RPG-Erlebnis, in dem man aus vier Klassen wählen und sich einer Vielzahl von Bestien in einer riesigen offenen Welt mit verschiedenen Biomen bekämpfen kann, in denen man Monster erwarten würde. Üppige Wälder, trockene Wüsten, schneebedeckte Berggipfel - ihr versteht schon, worauf ich hinaus will. Ach ja, das hätte ich fast vergessen: Falls euch das noch nicht reicht, könnt ihr die Monster auch fangen und trainieren.

Was Monster Fantasy sofort beeindruckend macht, schon bevor man zu den Monsterkämpfen oder der Siedlungsverwaltung kommt, sind die visuellen Effekte. Die Welt und die Monster sehen aus, als könnten sie aus einem Monster Hunter-Spiel stammen. Sie haben ein Gefühl von Realismus, während die Spielercharaktere und Menschen in einem viel niedlicheren, Chibi-inspirierten Look gestaltet sind. Es ist sicherlich ein Gegensatz, bei dem ich glaube, dass ich noch keine Schlussfolgerung gefunden habe. Einerseits sind die Charakterdesigns optisch ansprechend, und der Kontrast ist sicherlich ein Aspekt, durch den sich Monster Fantasy von anderen Spielen abhebt, aber im Spielverlauf könnte er ein wenig störend wirken. Ich sage "könnte", weil wir keine Gelegenheit hatten, Monster Fantasy selbst auszuprobieren. Diese Gelegenheit wird sich für später im Juli aufheben, wenn ein Playtest sowie ein Kickstarter geplant sind.

Da wir noch keine eigenen Erfahrungen mit dem Gameplay sammeln konnten, stützen wir unsere Eindrücke auf einige Videos und eine Präsentation, die zeigt, wie sich Monster Fantasy spielt. Wenn du jedoch auch nur die geringste Ahnung davon hast, wie ein Monster Hunter-Spiel funktioniert - oder ein Lebenssimulationsspiel, wenn wir schon dabei sind -, wirst du dir sicher vorstellen können, wie das alles in Jotoyos Spiel zusammenpasst. Die Monsterjagd besteht aus viel Hacken und Hieben auf ein großes Biest auf einem offenen Schlachtfeld, wobei die einzigartigen Fähigkeiten und Kräfte jeder Klasse genutzt werden. Die Klassen sind Krieger, der als Hauptverteidigungskörper oder Tank fungiert, Schwertkämpfer, der eher eine typische Kämpferklasse ist, Bogenschütze, der keiner Erklärung bedürfen sollte, und Magier, der im selbsterklärenden Namen Bogenschützen ähnelt. Das Schöne an den Klassen ist, dass man nicht an eine bestimmte Klasse gebunden ist, sobald man sich für eine entschieden hat, und dass man auch nicht endlos grinden muss, um ihre coolsten Fähigkeiten freizuschalten. Man wählt seine Klasse basierend auf der Waffe, die man führt, und bekommt automatisch Zugang zu deren besten Gegenständen.

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Monster Fantasy scheint größtenteils ein Spiel zu sein, das darauf abzielt, dem Spieler freie Hand zu geben, ganz nach Belieben zu tun. Nach dem, was uns in der Präsentation erzählt wurde, scheint es, als müssten sich die Spieler nicht einmal mit den Elementen des Spiels beschäftigen, die sie nicht interessieren. Wenn du einfach nur Monster jagen und deinen Charakter mit der coolsten Ausrüstung ausstatten willst, die du von deinen Gegnern erbeutet hast, kannst du dich ganz auf diesen Aspekt konzentrieren. Gleichzeitig, wenn du einfach nur in der Welt leben willst, die Jotoyo geschaffen hat, und die furchterregenden Tiere der Natur ihren Lebensräumen überlassen willst, kannst du das tun. Das Ziel des Spiels ist es, eine lebendige Welt zu schaffen, die für Eskapismus geeignet ist, komplett mit einem Echtzeit-Tag- und Nachtzyklus sowie wechselnden Wettereffekten, die das Gameplay und das Verhalten der Monster beeinflussen.

Erst nach der Präsentation wurde klar, dass das Spiel eine Haupthandlung haben wird, der man folgen kann. Was wir gesehen haben, war eher eine Gameplay-Demonstration, aber auch dort gibt es eine Geschichte. Nach dem Aussehen des Gameplays könnte man sich jedoch vorstellen, dass es eine ziemlich lockere Erzählung ist, die es dem Spieler erlaubt, die Idee zu behalten, dass die Freiheit ihm gehört, sich nach Belieben mit der Welt auseinanderzusetzen. Wie wir in einem anderen Spiel gesehen haben, das RPG- und Lifesim-Elemente in Crimson Desert kombinierte, braucht man keine herausragende Geschichte, um Millionen von Spielern anzuziehen. Also ist Jotoyo vielleicht der nächste Teil eines potenziellen neuen Trends von Spielen, der den Fokus wieder in die Hände der Spieler legt, um ihre eigenen Geschichten in einer lebendigen, einladenden Welt zu erzählen.

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Wenn man einer Präsentation zuhört und die Begeisterung der Entwickler für ihr Projekt spürt, fällt es schwer, sich nicht mitreißen zu lassen, aber im Hinterkopf fragt sich immer eine Stimme, ob das alles vielleicht ein bisschen zu schön klingt, um wahr zu sein. Andererseits dachte ich genauso, als ich Crimson Desert und Clair Obscur: Expedition 33 zum ersten Mal gesehen habe, daher habe ich nicht das beste Radar, um zukünftige Erfolge zu sehen. Es ist erhaben, Monster Fantasy mit diesen beiden zu vergleichen, und ich werde nicht sagen, dass es der nächste Schlöcher ist, der Millionen verkaufen wird, aber ich meine nur, dass ich den Ehrgeiz des Teams bei Jotoyo nicht schlechtmachen werde. Das ursprüngliche Konzept hinter dem Spiel wurde erstmals 2020 entwickelt, daher sind sie schon lange dabei, und sie versprechen, dass das Spiel auch dann auf hohem Niveau veröffentlicht wird, wenn das Kickstarter-Ziel nicht erreicht wird. Es gibt hier Potenzial, aber es ist schwierig zu sagen, ob es funktioniert, ohne es selbst gespielt zu haben. Die Monsterkämpfe wirkten vom kurzen Blick auf das Gameplay ziemlich durchschnittlich, aber vielleicht ist das Spielen eine andere Geschichte. Die Welt sieht tief aus, aber die Kurse mögen oberflächlich sein. Im Moment ist es ein gemischtes Bild, aber das ist nur ein flüchtiger Blick auf ein Erlebnis, das dazu gedacht ist, Dutzende, wenn nicht Hunderte von Stunden damit zu verbringen.