Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 erscheint heute für PlayStation, Xbox und PC.

Mit offiziellen Fahrern und Strecken aus der Supercross-Saison 2022 wirst du von Rennlegende Jeremy McGrath betreut, der dich vom Tutorial bis zum "King of Supercross" führt und die Spitze des Karrieremodus erreicht.

Auch wenn Sie nicht so gerne Rennen fahren, können Sie Ihr Fahrrad in der Free-Roaming-Umgebung des Spiels Supercross Park verwenden, eine neue Ergänzung mit Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6. Es gibt sogar ein Rhythmus-Minispiel in den Shootout-Rennen.

Seht euch den Launch-Trailer unten an: