Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6

Dies muss wirklich keine jährliche Veröffentlichung sein. Während das von fast jedem Sportspiel gesagt werden kann, ist das Problem mit der Monster Energy Supercross - The Official Videogame-Serie, dass Sie, wenn Sie eines gespielt haben, sie alle gespielt haben. Das sechste Spiel der Serie unterscheidet sich nicht wesentlich von den vorherigen Spielen, abgesehen von einigen kleineren Ergänzungen und aktualisierten Teams und Supercross-Rennfahrern. Aber gleichzeitig ist das Spiel genau das, was es sein soll, eine kompetente Erfahrung des Sports, nicht mehr und nicht weniger.

Das Problem mit Monster Energy Supercross 6 ist, dass es ohne Schuld der Entwickler immer noch die gleichen Veranstaltungsorte mit den meisten der gleichen Motorräder und Fahrer sind. Es ist ein lizenziertes Spiel, also gibt es nicht viel, was man dagegen tun kann, aber es ist dieses Gefühl von Déjà-vu, das sich einschleicht. Habe ich das schon einmal gespielt? Und ja, wenn Sie diese Serie schon einmal gespielt haben, haben Sie im Grunde auch dieses Spiel gespielt. Das Wenige, was hier neu ist, ist sicherlich kein neues Spielerlebnis. Was uns angeboten wird, ist ein Eins-zu-Eins-Modus, der im lokalen Koop-Modus gespielt werden kann (wenn Sie Lust haben, können Sie auch bis zu zwölf Spieler online in regulären Rennen herausfordern), wo Sie in einem sogenannten Rhythmusrennen gegeneinander antreten. Es ist eine gerade Linie mit vielen Sprüngen und Hügeln und man muss den richtigen Rhythmus in den Sprüngen finden. Wenn Sie falsch landen, fallen Sie zurück. Ein Spielmodus, der für ein paar Minuten Spaß macht, da es nur zwei verschiedene Strecken zum Fahren gibt. Der Spielmodus, der vielleicht die meisten Spielstunden bieten wird, der Karrieremodus, hat auch eine kleine Neuerung. Das heißt, Sie haben jetzt Ihren eigenen Trainer in "The King of Supercross", den siebenmaligen Champion Jeremy McGrath. Er wird dir während der Saison einige Tipps geben und in der "offenen Welt" des Spiels sein, um dich herauszufordern.

Die jährliche Langlauferfahrung von Milestone ist da.

Diese offene Welt ist nicht wirklich offen, aber es ist ein Konzept, das es seit ein paar Jahren gibt und einen Track bietet, um einfach herumzulaufen und zu tun, was man will. Sie ändern sich normalerweise von Jahr zu Jahr und diesmal gibt es unter anderem einen Flughafen, eine Arena und einen Steinbruch. Eine andere Sache, die für ein paar Minuten Spaß macht, da diese Bereiche auf der Karte nicht sehr groß sind. Ein weiterer Bereich ist vom echten FanFest inspiriert und ist ein Bereich mit verschiedenen Herausforderungen und Trainingsmöglichkeiten. Der Karrieremodus ist ansonsten genau das, was er seit einigen Jahren ist, wo wir in der Serie "Futures" beginnen, einer kurzen Serie, in der man zeigen muss, was man kann, wahrscheinlich vor Scouts aus größeren Teams. Beeindrucken Sie dort und es geht weiter zur 250SX-Meisterschaft, wo Sie aus ein paar verschiedenen Teams wählen können, für die Sie fahren können. Diese bieten auch verschiedene Vertragsboni mit zusätzlichem Geld für Platzierungen und mehr. Das Geld kann dann für verschiedene kosmetische Gegenstände wie Helme und Anzüge ausgegeben werden. Es gibt eine beeindruckende Menge an Ausrüstung, die von verschiedenen großen Marken gekauft werden kann. Das nächste Ziel ist es natürlich, es in die Meisterschaft zu schaffen, in der die großen Jungs und Mädchen gegeneinander antreten, den 450SX. Sie können Rennen für Rennen fahren, wenn Sie Lust haben, aber wenn Sie nach mehr Erfahrung suchen, können Sie sich auch für Qualifikationsturniere und längere Rennen entscheiden.

Ein Koop-Modus, der nur eine lange gerade Linie mit vielen Sprüngen ist, wurde hinzugefügt.

Zwischen jedem Rennen können Sie einige andere kleine Dinge tun, wie z.B. Ihren Merkmalsbaum verbessern, um engere Kurven oder ein geringeres Verletzungsrisiko zu erzielen. Verletzungen passieren, wenn man zu viel fällt und nach ein paar Rennen hatte mein Fahrer ein laufendes gebrochenes Bein, Schleudertrauma, gebrochene Rippen, geprellte Arme und einen angespannten Rücken. Alles gleichzeitig. Die Verletzungen haben dann natürlich Auswirkungen auf die Leistung Ihres Cross-Country-Fahrers, mit beeinträchtigter Kurvenfahrt und mehr. Wie heilt man diese Verletzungen? Indem man hart trainiert, je nach Spiel. In der Tat ist eines der anderen Dinge, die Sie zwischen den Rennen tun können, das Training, was eine Reihe von Herausforderungen ist, die es zu meistern gilt. Je besser Sie abschneiden, desto größer ist der Schub.

Die "offene Welt" ist zurück, wo Sie sich entspannen und tun können, was Sie wollen.

Das Spiel soll "aktualisierte KI und Physik" haben, was meiner Meinung nach nicht sehr auffällig ist. Es gibt immer noch urkomische und manchmal frustrierende Überschläge für das kleinste Ding, bei dem der Reiter mit seiner Stoffpuppenphysik um die ganze Welt fliegt. Monster Energy Supercross ist eine dieser Serien, die, wie die meisten Motorradspiele, einfach zu spielen, aber schwer zu meistern ist. Jeder Sprung muss ausbalanciert sein, wobei der linke Stick das Fahrrad steuert und der rechte Stick den Fahrer steuert. Es ist wichtig, das richtige Gewicht zu bekommen, sonst fallen Sie auf Ihren Arsch. Das Gleiche gilt für die Kurven. Zu viel Druck auf den Joystick und Sie werden in eine Richtung gehen, in die Sie nicht gehen wollen. Monster Energy Supercross 6 tut sicherlich nichts, um die Massen zu beeindrucken, aber das Cross-Country-Fahren ist genau das, was man erwarten würde und ist nichts zu beanstanden.

Monster Energy Supercross ist kein perfektes Erlebnis, aber gut genug für Fans des Sports.

Monster Energy Supercross - The Official Videogame 6 bietet nichts, was wir noch nicht gesehen haben. Tatsächlich haben wir in den vergangenen Jahren fast alles gesehen. Ein paar kleine, eher unbedeutende Änderungen sorgen dafür, dass sich das Spiel nicht frisch anfühlt. Wenn Sie frühere Spiele der Serie gespielt haben, gibt es fast keinen Grund, die diesjährige Version zu kaufen. Wenn Sie jedoch nach einem neuen Spiel in diesem Sport suchen, ist dies ein solides Crossover-Erlebnis.