Monster Boy and the Cursed Kingdom springt auf PS5 & Xbox Series

Das Entwicklerstudio Game Atelier und der Publisher FDG Entertainment werden das Jump'n'Run Monster Boy and the Cursed Kingdom auf PS5 und die Xbox-Series-Konsolenfamilie veröffentlichen, wo der Titel laut dem Duo nativ mit 4K-Auflösung und bis zu 120 fps über HDMI 2.1 laufen wird. Im Moment gebe es weder Pläne für HDR-Unterstützung noch einen physischen Re-Launch der Next-Gen-Fassungen, doch wer das Game bereits auf PS4 und Xbox One besitzt, darf die Next-Gen-Updates kostenlos beziehen.

Monster Boy and the Cursed Kingdom wurden im Dezember 2018 auf Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Ein halbes Jahr später starteten PC-Spieler auf Windows und seit vergangenem April wird der Titel auch via Stadia gestreamt. Wann genau die Next-Gen-Versionen anstehen, wissen wir noch nicht.