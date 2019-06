Monster Boy and the Cursed Kingdom im Juli auf PC

Konsolenbesitzer hatten schon lange Gelegenheit, sich mit Monster Boy and the Cursed Kingdom zu vergnügen, während die armen PC-Spieler darauf verzichten mussten. Zum Glück ist das Warten bald vorbei, denn Entwickler Game Atelier hat endlich das Erscheinungsdatum der PC-Version bekanntgegeben. Monster Boy and the Cursed Kingdom wird am 25. Juli auf Steam und GOG veröffentlicht und im Valve-Shop gibt es sogar eine Demo zum Ausprobieren. Kalle verrät euch in seiner Kritik ebenfalls, ob sich das Spiel lohnt.

