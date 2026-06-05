Monopoly Go startet eine zeitlich begrenzte Zusammenarbeit mit The Simpsons

In der Welt des Mobile Gamings, die allein in Europa derzeit über 300 Millionen Nutzer hat, gibt es einen unvergleichlichen Riesen: Monopoly Go, ein Spiel, das seinem Schöpfer Scopely Milliarden eingebracht hat und nun mit einem der berühmtesten und beliebtesten IPs der Popkultur zusammenarbeitet. Denn nach einer 13-jährigen Pause vom Mobilmobilmarkt kehren The Simpsons mit einer besonderen Zusammenarbeit in Monopoly Go zurück.

Gemeinsam mit den ursprünglichen Schöpfern von The Simpsons erschaffen, ist dieses Crossover ein Abenteuer voller Humor, historischer Rivalitäten, versteckter Anspielungen und ikonischer Charaktere. Homer, Marge, Bart, Lisa und Mr. Burns verschmelzen beide Universen wie nie zuvor und kommen zum ersten Mal mit Mr Monopoly und Scottie zusammen.

Auf diesem neuen Board können die Spieler neu interpretierte Versionen einiger der legendärsten Orte von The Simpsons erkunden, vom Kernkraftwerk, dem Kwik-E-Mart, Moe's Tavern, dem Krustyland-Freizeitpark und vielen mehr. Die gesamte Staffel wird durch eine gemeinsame Erzählung verbunden, die sich im Verlauf der Veranstaltung entfaltet und voller Witze, Anspielungen und Überraschungen für langjährige Fans ist.

Die Simpsons-Staffel wird auf Monopoly Go vom 3. Juni bis 29. Juli verfügbar sein, also beeilt euch und genießt sie! Sehen Sie sich unten das Werbevideo mit den Stimmen von Will Ferrell und Harry Shearer an.