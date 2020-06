Monolith Soft möchte auf Xenoblade-Universum weiterhin aufbauen

Nach der Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles 2 sah es so aus, dass wir nicht zwangsläufig ein neues Kapitel in der Serie erhalten würden. Damals gab Entwickler Monolith Soft an, dass sie nun mit neuen Universen und Genres experimentieren wollten, doch die Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles: Definitive Edition scheint zu untermauern, dass sie ihre Meinung ein wenig geändert haben. Wie GamingBolt schreibt, hat Studiomanager Tetsuya Takahashi nun erklärt, dass Monolith Soft weiterhin auf der Xenoblade-Serie aufbauen werde und dass wir in Zukunft sowohl wichtige neue Kapitel, als auch kleinere Ableger erwarten können:

"Unter dem Gesichtspunkt, Monolith Soft mehr Abwechslung bieten zu wollen, würde ich gerne ein kleineres Projekt durchführen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber ich denke, wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, den Wert der Marke zu steigern, die wir mit der Xenoblade-Chronicles-Saga geschaffen haben. Wenn es uns natürlich gelingt [...], möchte ich auch einem kleinen Projekt eine Chance geben."