Monolith Soft feiert zehn Jahre Xenoblade

Heute vor zehn Jahren, am 10. Juni 2010, ist das ursprüngliche Xenoblade Chronicles in Japan auf der Nintendo Wii erschienen. Westliche Genre-Fans mussten mehr als ein Jahr warten, um in den Genuss dieses Titels zu gelangen. Seitdem haben wir mit Xenoblade Chronicles X einen Ableger bekommen, der in einem moderneren Setting angesiedelt ist, und 2017 kam dann sogar eine direkte Fortsetzung (die mit einer fantastischen Erweiterung bestückt wurde). Das wichtigste Werk der Entwickler und gleichzeitig eines der besten JRPGs aller Zeiten wurde über die Jahre zuerst auf den Nintendo 3DS gebracht und erst vor wenigen Wochen gelangte die Definitive Edition auf die Nintendo Switch (lest unsere Kritik dazu, falls ihr es noch nicht getan habt).

Auf ihrem Twitter-Account danken die Entwickler den vielen Fans für ihre Liebe und die Unterstützung. Sie feiern den Meilenstein sogar mit einer sehr hübschen Illustration des Künstlers Koichi "Choco" Mugitani, der bereits während der Xenosaga-Ära im Team war. Erkennt ihr die Charaktere der drei Xenoblade-Spiele? Wer sich das Bild als Wallpaper für das Handy holen möchte, findet die Downloads hier.