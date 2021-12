Monolith Productions enthüllen ein Wonder-Woman-Spiel

HQ

Auf den Game Awards haben Warner Bros. das neue Spiel von Monolith Productions (Condemned, F.E.A.R., No One Lives Forever) angekündigt. Das US-Studio entwickelt für DC ein Superheldenspiel, das auf der berühmten Prinzessin von Themyscira basiert, besser bekannt als Wonder Woman. In einer Pressemitteilung erfahren wir, dass es sich hierbei um ein Einzelspieler-Actionspiel in einer offenen Welt handelt, das eine "originale Geschichte" dieser heldenhaften Amazone erzählt.

Monoliths Nemesis-System, bekannt aus Mittelerde: Mordors Schatten, wird in diesem Projekt in gewisser Weise ein Comeback feiern: Wonder Woman wird sich auf ihrem nächsten Abenteuer nämlich nicht nur Feinde machen, sondern auch Verbündete gewinnen und wie treu euch diese ergeben sind, darüber entscheiden eure Aktionen. Bislang wurden weder ein Datum noch Zielplattformen für dieses Spiel bestätigt.