Monolith-Gründer erwägen Remakes von Condemned-Spielen

Monolith Productions ist bekannt für mehrere großartige Spiele wie Blood, No One Lives Forever, F.E.A.R., Condemned und Shadow of Mordor. Sie alle wurden im Zuge der Schließung des Studios durch Warner ihrem Schicksal überlassen. Aber die Hoffnung ist noch am Leben, und einer der Gründer des Studios sagt, dass er Remakes der Condemned-Spiele machen will, sagt den Fans aber auch, dass sie sich keine zu großen Hoffnungen machen sollen, da dies im Moment nur eine Idee ist und nicht mehr.

In den sozialen Medien schrieb er:

Absolut keine Versprechungen. Bitte haben Sie NULL Erwartungen. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Für diejenigen unter euch, die sich erinnern: Condemned: Criminal Origins wurde ursprünglich im Jahr 2005, also vor genau 20 Jahren, als eines der ersten Spiele für Xbox 360 veröffentlicht. Es wird auch heute noch für seine Atmosphäre und seine intensiven Kämpfe gelobt, von denen mehr in der Fortsetzung Condemned 2: Bloodshot von 2008 geboten wurde.

Hättet ihr euch ein Remake der beiden Condemned-Spiele gewünscht und welches ist euer Favorit?