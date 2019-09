Monolith bringt Shulk und Co. in Xenoblade Chronicles: Definitive Edition für Nintendo Switch zurück

Xenoblade Chronicles hat 2011 trotz vieler technischer Schwächen bewiesen, was man aus der Nintendo Wii alles rausholen konnte. Entwickler Monolith Soft. hat damals ein Rollenspiel abgeliefert, das uns wahrhaft umgehauen hat, weil es seiner Zeit schlichtweg voraus war. Dieses fantastische Abenteuer wird 2020 seinen Weg auf die Nintendo Switch finden, das bestätigte der japanische Entwickler am Abend in der Nintendo Direct. Die Definitive Edition erstrahlte in einem kurzen Trailer regelrecht in überarbeiteter HD-Grafik, die durch die fortschrittliche Grafik-Engine von Xenoblade Chronicles 2 angetrieben wird. Xenoblade Chronicles wurde bereits 2015 auf dem New Nintendo 3DS adaptiert, doch die kleine Maschine konnte kein HD darstellen.