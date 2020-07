Monkey-Island-Fans aufgepasst: Zum 30. Geburtstag kommt eine Collector's Edition

Wie die Zeit vergeht. Sind wirklich schon 30 Jahre seit der Veröffentlichung von The Secret of Monkey Island vergangen?

Ron Gilbert hat uns in einem Interview wenig Hoffnung auf die Rückkehr von The Secret of Monkey Island gemacht: "Wenn es passiert, dann passiert es", sagte der...

Ron Gilbert will Rechte an Monkey Island und Maniac Mansion kaufen

Ron Gilbert will weiter die Rechte an Monkey Island kaufen, um ein neues The Secret of Monkey Island zu entwerfen - aber Rechteinhaber Disney rührte sich nicht. Nun hat...