Soeben haben wir die Nachricht erhalten, dass der mongolische Premierminister Gombojav Zandanshatar nach nur wenigen Monaten im Amt zurückgetreten ist, wie chinesische Staatsmedien berichten.

Sein Rücktritt folgt auf den Rücktritt seines Vorgängers, der das Amt inmitten von Korruptionsvorwürfen und öffentlichen Unruhen verlassen hatte. Zandanshatars Rücktritt unterstreicht die politische Instabilität, die die Führung der Mongolei in den letzten Monaten geprägt hat, da die Abgeordneten nun vor der Aufgabe stehen, einen weiteren Ersatz zu finden.

