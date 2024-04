Mondo veröffentlicht Bane-Figur aus Batman: The Animated Series

HQ

Mondo hat auf einer umfangreichen Aufstellung ihrer Figuren aus der Batman-Zeichentrickserie der 90er Jahre aufgebaut. In der Vergangenheit haben sie Figuren von Batman, Catwoman, Mask of the Phantasm, Man-Bat, Joker und ein paar weiteren Charakteren veröffentlicht. Jetzt ist ein weiterer Charakter auf dem Weg und es ist niemand anderes als der schwergewichtige Bane. Derzeit kann es auf der Website von Mondo für 220 US-Dollar vorbestellt werden.