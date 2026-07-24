Monate vor dem größten Spielstart aller Zeiten fordert Rockstars Gewerkschaft, vom GTA-Entwickler anerkannt zu werden

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Nach den umstrittenen Entlassungen von Arbeitern, die Rockstar nun wegen ihrer Entlassung vor Gericht ziehen, entschieden viele Mitarbeiter des berühmten Grand Theft Auto-Entwicklers, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich offiziell zu organisieren, und Mitglieder der Rockstar Games Workers Union (RGWU) haben das Unternehmen gebeten, dies anzuerkennen.

Im Moment möchte die RGWU, dass Rockstar es freiwillig anerkennt. Wenn das passiert, wird sie mit großem Abstand die größte Spielunion im Vereinigten Königreich werden. Wenn das Studio die Existenz der Gewerkschaft nicht anerkennt, führt das zur gesetzlichen Anerkennung, was Rockstar dazu zwingen könnte, die Gewerkschaft anzuerkennen.

In einem neuen Video von People Make Games (danke, Eurogamer) bestätigte Alex Marshall, Präsident der Independent Workers' Union of Great Britain, dass ein erstes Treffen bevorsteht. Laut der RGWU-Gewerkschaftsseite auf Twitter/X scheint das erste Treffen mit der Geschäftsleitung bereits stattgefunden zu haben.

Die Forderungen der Gewerkschaft werden im Beitrag deutlich gemacht, in dem sie erklärt, dass sie eine Beseitigung von Crunch durch bezahlte Überstunden bei jeder Zahlung sowie eine stärkere Lohntransparenz anstrebt. Flexible Arbeitszeit, keine KI und ein Bekenntnis gegen Entlassungen stehen ebenfalls auf der Liste der Forderungen der Gewerkschaft.

Da der Start von Grand Theft Auto VI nur noch wenige Monate entfernt ist und eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern für ihre Gewerkschaft anerkannt werden möchte, könnte dies der perfekte Zeitpunkt für die Entwickler sein, etwas Druck auszuüben, damit wir nicht mit der Aussicht auf eine weitere Verzögerung rechnen müssen.