Monarch: Legacy of Monsters - Staffel 2

Angesichts der auffälligen und großartigen Natur der MonsterVerse-Theaterprojekte respektiere ich Monarch: Legacy of Monsters dafür, dass die Prämisse menschlicher und kleinerer gestaltet ist, sich auf eine Sammlung von Kerncharakteren konzentriert und die Titans als eindrucksvolle Setpieces und weniger als Hauptprotagonisten in einer größeren Geschichte nutzt. Es gibt Platz für die oft mittelmäßigen bis schlechten Kassenriesen, bei denen wir Godzilla und Kong gegen spektakuläre Kreaturen kämpfen sehen, und ebenso Platz für die persönlicheren Geschichten, die den Platz der Menschheit in einer Welt voller titanischer Bedrohungen hervorheben. Vor diesem Hintergrund war Monarch: Legacy of Monsters immer näher an Godzilla von 2014 als an den vielen folgenden MonsterVerse-Filmen, und das ist vielleicht der Hauptgrund, warum ich mich auf die Rückkehr der Apple-TV-Serie gefreut habe.

Nachdem ich die gesamte zweite Staffel gesehen habe, gibt es einige sehr bewundernswerte Bereiche, die herausstechen. Zum einen versucht Monarch im Gegensatz zu manchen TV-Spin-offs nicht, dich zu täuschen, indem es ein günstigeres und weniger hochwertiges Abenteuer anbietet – ein Projekt, das im Vergleich zu den großen Filmen weniger wert wirkt. Dies ist, wie auch das Apple TV-Programm, ebenso hochwertig in Stil und Erscheinung wie das neueste Kapitel, Godzilla x Kong: The New Empire, mit den atemberaubenden Titan-Spezialeffekten, der weltreisenden Natur der Serie und der starken Besetzung mit Kurt und Wyatt Russell in den Hauptrollen.

Außerdem hatMonarch: Legacy of Monsters die zweite Staffel, im Gegensatz zu den Kinokinofilmen, die oft wie Michael Bays spätere Transformers-Filme wirken, indem sie Stil über Substanz stellen, mehr als genug Zeit, um über ihre lange zehnteilige Laufzeit eine fesselnde, etwas verwirrende Geschichte zu erzählen. Ja, hier gibt es keine Eile, kein verschwenderischer Einsatz von Emotionen und Aufbau, aber man könnte argumentieren, dass eine so lange Laufzeit es dazu bringt, in die Falle zu tappen, verworren und offen entblößt zu sein. Im Großen und Ganzen fühlt es sich nicht so an, sondern wir bekommen vielmehr sehr bedeutungsvolle Erklärungen zur Lore des MonsterVerse, aber es gibt Momente, in denen man sich wünscht, es würde etwas schneller gehen oder ganz gestrichen werden. Das Herumtanzen von Zeitdilatation und Zeitreisen sind ein solcher Bereich, der für diese Staffel einen Schritt, der zu weit geht, und ebenso ist der inhärente Fokus auf Vaterprobleme ein Problem, das dazu führt, dass manche Figuren einfach anstrengend sind...

Ja, Daddy-Probleme scheinen dieses MonsterVerse-Projekt zu definieren. Damit meine ich, dass Staffel 2 die Dynamik zwischen Anna Sawais Cate und Ren Watanabes Kentaro weiter untersucht und wie die Stiefgeschwister in der Gesellschaft ihres oft abwesenden Vaters Takehiro Hiras Hiroshi existieren. Das sind wahrscheinlich genug Vaterprobleme für eine Staffel einer Serie, aber dann kommen auch Vater-Sohn-Herausforderungen zwischen Wyatt Russells Lee Shaw und seinem Vater, einem US-Armee-Kommandeur, dazu, und wie Hiroshi sich an eine Welt anpasst, in der seine lange verschollene Mutter, Mari Yamamotos Keiko, nach etwa fünf Jahrzehnten Gefangenschaft in Axis Mundi zurückkehrt. Wenn sich alle Hauptdarsteller im Laufe der Staffel wie trotzige Kinder verhalten wegen ihrer Beziehungen zu ihren Eltern, wird die emotionale Grundlage ihrer Begründung zunehmend frustrierend.

Es ist schade, dass diese Staffel Momente hat, die einen hörbar seufzen lassen, Momente, in denen man 30 Sekunden vorspulen möchte, um über die ermüdenden und spöttischen Worte hinwegzuspulen, denn darüber hinaus finden wir eine Serie, die immer noch unterhaltsam ist und vielleicht das beste und beständigste MonsterVerse-Projekt bis heute ist. Es ist keine nerdige, fast kindliche Gelegenheit für einen riesigen Affen und eine radioaktive Eidechse, gegen einen 50-stöckigen Roboter zu kämpfen, es greift nicht auf die absurderen Teile des MonsterVerse-Setups ein, indem gezeigt wird, wie Kong seine faulen Zähne entfernen und ersetzen lässt. Manche kommen vielleicht wegen solcher Handlungsstränge zu MonsterVerse-Projekten, aber man kann ein ganzes filmisches Universum nicht allein durch Fanservice unterstützen, und genau deshalb ist Monarch weiterhin erfolgreich und vielleicht die wichtigste Säule des größeren Universums.

Aber auch hier sprechen wir vom MonsterVerse, und obwohl ich seine fast schon dumme Action und das Setup zu schätzen weiß, lässt sich nicht leugnen, dass Filme in dieser Welt oft zu wünschen übrig lassen. Also werde ich fest sagen und sagen, dass Monarch vielleicht das Beste ist, was diese Welt momentan zu bieten hat, aber im großen Ganzen sprechen wir von einer Serie, die einfach gute Unterhaltung ist. Es ist kein unverzichtbares Fernsehen, es ist nicht beleidigend schlecht, es ist einfach okay und es ist nichts falsch daran, dass eine Serie so ist.