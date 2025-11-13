Monarch: Legacy of Monsters kehrt Anfang nächsten Jahres auf Apple TV zurück

HQ

Der erste Teaser für die zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters ist erschienen und es sieht so aus, als könnten wir noch mehr von der gleichen großartigen Unterhaltung erwarten. Mit anderen Worten - jede Menge übergroße Monster, Chaos und Familiendramen neben einigen menschlichen Bösewichten.

Die Serie kehrt am 27. Februar mit einer neuen Folge jede Woche auf Apple TV zurück, bis zum Staffelfinale am 1. Mai. Und natürlich sind viele bekannte Gesichter wieder dabei – von Kurt Russell über Ren Watanabe bis hin zu Joe Tippett.

In dieser neuen Saison verschärft sich die Bedrohungsstufe, wenn neue Monster erwachen und Chaos anrichten, und wir werden auch einen weiteren Besuch auf Skull Island machen. Vielleicht knüpft diese neue Staffel sogar an den kommenden Godzilla x Kong: Supernova an, der voraussichtlich 2027 in die Kinos kommen wird. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Freust du dich auf eine neue Staffel von Monarch?