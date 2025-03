Monaco 2 erscheint im April auf PC und Konsolen

HQ

Es war vor über einem Jahrzehnt, als Monaco: What's Yours is Mine zum ersten Mal auftauchte und ein einzigartiges kooperatives Raubüberfall-Erlebnis präsentierte. Seitdem haben wir darauf gewartet, zu erfahren, was als nächstes in dieser Serie ansteht, und bald werden wir einen Vorgeschmack darauf bekommen.

Das zuvor enthüllte Monaco 2 ist gerade am Humble Games Showcase aufgetaucht, wo ein neuer Trailer bereitgestellt wurde, der nicht nur Informationen über das Veröffentlichungsfenster des Spiels enthält, sondern auch über die zusätzlichen Plattformen, auf denen es veröffentlicht wird.

Wir haben zwar noch kein festes Datum, aber wir wissen, dass Monaco 2 jetzt irgendwann im April erscheinen wird und dass es sowohl auf PC, PS5 als auch auf Xbox Series X/S Konsolen erscheinen wird.

Sie können den neuesten Trailer für die Fortsetzung des Raubüberfalls sehen, in dem die Spieler erneut ein Team von Gaunern zusammentrommeln, eine Operation planen und dann das Chaos bewältigen müssen, wenn schließlich alles auseinanderfällt.