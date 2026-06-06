Momento Shadowdrops während 2026 Wholesome Direct

Im Wholesome Direct heute Abend bekamen wir einen Schattenwurf eines gemütlichen Zimmerdekorationsspiels mit einer interessanten Wendung. Memento ist jetzt offiziell über Steam auf dem PC erhältlich, aber Konsolenspieler müssen nicht lange warten, bis sie das Spiel in die Hände bekommen.

Von den Entwicklern Fat Alien Cat und Nomo Studio Momento lässt es dich entscheiden, wie dein idealer Raum aussehen soll, aber du solltest sicher sein, was du platzierst, denn du wirst ein ganzes Leben in diesem Raum verbringen. Natürlich nicht wörtlich, aber im Verlauf des Spiels entscheidest du, welche Gegenstände für immer zu behalten sind und welche in dieser Geschichte über die Bedeutung, die wir unseren Alltagsgegenständen beimessen, geändert werden können.

Seit dem Wholesome Direct ist Momento derzeit auf Steam verfügbar. Wenn Sie jedoch auf den Konsolenstart warten, wird er nicht allzu weit von heute an erscheinen, mit einem Veröffentlichungsdatum am 30. Juni 2026.