HQ

Es mag trivial erscheinen, aber es gibt ein Element von Glückseligkeit, wenn es darum geht, Räume und Gegenstände zu organisieren. Den perfekten Platz für einen Gegenstand zu finden, eine effiziente Möglichkeit zur Lagerung von Gegenständen zu finden und eine visuelle Identität und ein Thema mit der Organisation zu schaffen – das kann sehr therapeutisch sein. Witch Beam hat das vor einigen Jahren mit dem reizvollen Unpacking entdeckt, und nun folgen Fat Alien Cat und Nomo Studio mit dem ebenso gemütlichen Momento.

Der Sinn dieses Spiels ist im Grunde, eine Reihe von Kisten auszupacken und sinnvolle Wege zu finden, Gegenstände in einem dioramaähnlichen Level zu platzieren. Theoretisch könntest du das einfach ablegen und alles wie ein unzivilisierter Affe auf den Boden legen, aber wenn du dich dem Spielkonzept anlehnst und versuchst, passende und praktische Plätze für die verschiedenen Gegenstände zu finden, kannst du wunderschöne Räume schaffen, die sich gut bewohnt anfühlen, obwohl im Spiel nie tatsächlich Menschen auftauchen.

Also ja, du benutzt ein einfaches Grab-and-Drag-Cursor-Eingabesystem (unabhängig davon, ob du auf PC oder Konsole spielst), und du musst Räume organisieren, um in die nächste Stufe vorzudringen. Zunächst musst du mit Schlüsselgegenständen interagieren, um ein wenig Hintergrundgeschichte und Hintergrundgeschichte zu verstehen, bevor du eine Entscheidung triffst, welche Gegenstände du in jeden Raum einführen möchtest – so führt Momento ein verzweigtes, erzählerisches System und eine Dynamik der Spielerentscheidungen ein. Im Grunde genommen kann man entweder ein Mikroskop oder eine Blumenpresse wählen, vielleicht sogar einen Dinosaurier oder ein Einhornplüschtier, und die Wahl bestimmt die Zukunft der Person, deren Zimmer man entwirft, da der nächste Raum dann teilweise davon inspiriert sein wird. Das ist alles in allem ein ziemlich kleiner Mechanismus, aber wenn du Blumen und Kräuterartikel pflückst, entwirfst du vielleicht irgendwann einen gewächshausähnlichen Raum, während diejenigen, die mehr auf Wissenschaft und Technik setzen, vielleicht eine Stadt-Skyrise-Wohnung mit Cyberpunk-Flair entwerfen. Das Interessante an diesem Design ist, dass man, wenn man das Ende eines narrativen Zweigs erreicht, zurückgehen, andere Entscheidungen treffen und die anderen Räume erleben kann.

Werbung:

Aber vorausgesetzt, du hast deine Wahl getroffen, musst du dann Pappkartons und Truhen auspacken und jeden Gegenstand so platzieren, wie es dir am besten passt. Das könnte sein, Bücher auf ein Regal zu stapeln, eine Wand mit Gemälden und Plakaten zu dekorieren, darauf zu achten, dass Stiefel nebeneinander an der Tür stehen, oder sogar das Stapeln von Holzbausteinen, die einem kleinen Kind passen. Es gibt eine Vielzahl von Gegenständen, die man platzieren kann, und unzählige Möglichkeiten, sie zu platzieren, wobei das Cursorsystem selbst mit einem Controller sehr effektiv funktioniert. Es ist vielleicht stellenweise etwas holprig, aber die magnetartige Mechanik, die Gegenstände einrastet, hilft sehr.

Momento ist wirklich ein Spiel, bei dem man daraus machen muss, was man kann. In gewisser Weise ähnelt es einem Life-Sim-Titel in dieser Hinsicht, denn wenn man nicht kreativ sein und die Kerndesignphilosophie des Spiels annimmt, sondern sich auf die therapeutischen, Feng Shui-ähnlichen Raumdekorationssysteme stützt, bekommt man einfach nicht viel aus Momento zurück. Es ist ein ziemlich einfaches Spiel, bei dem die Erzählung beiseitegeschoben und dir überlassen wird, um sie zu entdecken und zusammenzusetzen, und das alles bedeutet, dass Momento für viele Spieler kein Spiel sein wird, da es vielleicht ehrlich gesagt zu langweilig wirkt.

Werbung:

Wenn du jedoch etwas Beruhigendes und Beruhigendes suchst, ein Spiel, das du ein paar Abende in der Woche ausprobieren kannst, dann ist Momento auf jeden Fall eine solide Option. Es vereint wunderschöne Kunst und Leveldioramas, entspannende Musik, clevere Geheimnisse und Interaktionen zum Entdecken – und das alles basiert auf sehr einfachen und geradlinigen Spielmechaniken. Es ist eine schöne und entspannende Indie-Pause abseits des Trubels.