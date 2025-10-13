HQ

"Meine Amtszeit endet gleichzeitig mit der der derzeitigen Regierung. Unmittelbar nachdem wir die neue Regierung im Parlament bestätigt haben, werde ich mein Mandat niederlegen." Mit diesen Worten hat der moldauische Ministerpräsident Dorin Recean angekündigt, nach dem Sieg seiner Partei bei den jüngsten Parlamentswahlen nicht mehr im Amt zu bleiben. Es wird erwartet, dass die pro-europäische Aktions- und Solidaritätspartei unter der Führung von Präsidentin Maia Sandu bald einen neuen Regierungschef ernennen wird, um die EU-Ambitionen der Republik Moldau voranzutreiben. Recean, der seit Anfang letzten Jahres im Amt ist, sagte, er plane, in den Privatsektor zurückzukehren, sobald das neue Kabinett bestätigt sei, wobei sein Abgang einen reibungslosen Übergang innerhalb der Regierungspartei markiere, die versprochen hat, die westliche Ausrichtung Moldawiens inmitten regionaler Spannungen und wirtschaftlicher Herausforderungen zu stärken. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!