Moldawien schließt die formellen Schritte zum Austritt aus dem von Russland geführten Commonwealth of Independent States (GUS) ab, sagte Außenminister Mihai Popsoi am Montag. Das Land hat seit 2023 nicht mehr an Aktivitäten der GUS teilgenommen, ist aber im rechtlichen Sinne Mitglied geblieben.

Popsoi sagte, Moldawien verurteile drei Gründungsabkommen aus dem Jahr 1991, ein Schritt, der seine Mitgliedschaft nach internationalem Recht beenden würde. "De facto haben wir die Teilnahme ausgesetzt, aber de jure sind wir immer noch dabei", sagte er.

Mihai Popsoi // Shutterstock

Präsidentin Maia Sandu, die bis Ende des Jahrzehnts eine EU-Mitgliedschaft anstrebt, hat Moskau beschuldigt, ihre Regierung destabilisieren zu wollen, und Russlands Invasion in der Ukraine scharf kritisiert. Sandu wurde 2024 wiedergewählt, und ihre Partei behielt die parlamentarische Mehrheit.

Die Entscheidung wurde vom prorussischen Oppositionsführer und ehemaligen Präsidenten Igor Dodon verurteilt, der sie als inakzeptabel bezeichnete. Analysten sagten, ein Austritt aus der GUS würde die Beziehungen Moldawiens zu den ehemaligen Sowjetstaaten nicht beenden, sondern die Beziehungen auf bilaterale Basis verschieben. Moldawien liegt zwischen der Ukraine und dem EU-Mitglied Rumänien und ist seit langem zwischen pro-europäischen und pro-russischen politischen Kräften gespalten...