Moldawien sagt, russische Drohnen hätten erneut den Luftraum verletzt, was eine vorübergehende Stilllegung erzwang hätte

HQ

Die moldawischen Behörden teilten am Samstag mit, dass russische Drohnen über Nacht kurzzeitig in den Luftraum des Landes eingedrungen seien, was eine Einstellung ziviler Flüge auslöste – was von den Behörden als wachsende Bedrohung für die Luftfahrt bezeichnet wurde.

Das Innenministerium teilte mit, dass zwei Drohnen, die als russisch identifiziert wurden, während einer großen Angriffswelle auf die Ukraine in den moldauischen Luftraum eingedrungen seien, bei der drei Menschen getötet und fast 30 verletzt wurden. Die Drohnen drangen später wieder in ukrainisches Gebiet ein, jedoch nicht, bevor Moldau seinen Luftraum für mehr als eine Stunde geschlossen hatte.

Sie könnten interessiert sein:

Präsident Maia Sandu verurteilte das Eindringen und sagte, die Drohnen hätten den Luftraum Moldaus "auf dem Weg zur Tötung von Zivilisten" verletzt und einen vorübergehenden Flugstopp erzwungen. Sie bekräftigte, dass die Angriffe Teil einer umfassenderen Bemühung Moskaus seien, das Land einzuschüchtern, während es bis 2030 eine EU-Mitgliedschaft anstrebt.

Es war der dritte derartige Vorfall innerhalb von neun Tagen. Moldawien hat in diesem Monat mehrmals den russischen Botschafter Oleg Ozerov wegen ähnlicher Vorfälle eingeladen, die Chisinau als illegale und gefährliche Handlungen bezeichnet hat, die die zivile Luftfahrt und die öffentliche Sicherheit bedrohen. Moskau hat Fehlverhalten bestritten, wobei Ozerov andeutete, die Vorfälle würden genutzt, um die ohnehin schon angespannten Beziehungen zu verschlechtern.