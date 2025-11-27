HQ

Moldawien rief am Mittwoch den russischen Botschafter ein, nachdem es über eine neue Reihe von Drohnenangriffen in den Luftraum berichtet hatte, und bezeichnete den Vorfall als schwerwiegende Verletzung der Souveränität.

Behörden teilten mit, dass am Dienstag sechs russische Drohnen in moldauisches Gebiet eingedrungen sind, darunter eine, die auf einem Dächer nahe der ukrainischen Grenze landete, und eine weitere, die weiter Richtung Rumänien fuhr.

Moskaus Gesandter stellte die Behauptungen in Frage und deutete an, dass der Vorfall dazu diente, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verschlechtern. Die Spannungen sind hoch geblieben, da die pro-europäische Regierung Moldaus Russland Versuche zur Destabilisierung des Landes vorwirft.

Die vor dem Außenministerium ausgestellte Drohne laut Beamten etwa 18 Kilogramm. NATO-Jets in Rumänien wurden ebenfalls als Reaktion auf einen separaten Drohnenangriff am selben Tag gestartet.

Russlands Botschafter:

"Glaubst du das? Eine Drohne geht der Treibstoff aus und landet auf einem Dach, ohne Schaden zu verursachen? Es gibt viele False-Flag-Operationen. Viele Versuche, unsere Beziehungen zu Moldau zu zerstören, die sich bereits auf ihrem Tiefpunkt in der Geschichte befinden."