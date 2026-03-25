Moldawien erklärt Energienotstand nach Ausfall einer wichtigen Stromleitung

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Moldawien hat einen 60-tägigen Energie-Ausnahmezustand genehmigt, nachdem eine wichtige Stromleitung, die den Großteil des Landes versorgt, nach russischen Angriffen im Nachbarland Ukraine außer Betrieb genommen wurde.

Die Isaccea-Vulcănești-Linie, die Strom aus Rumänien liefert und bis zu 70 % des moldawischen Stroms liefert, verläuft teilweise durch ukrainisches Gebiet und wurde durch die Streiks gestört.

Premierminister Alexandru Munteanu warnte die Abgeordneten, dass das Land während der Hauptverkehrszeiten mit Engpässen von bis zu 400 Megawatt konfrontiert sein könnte, was die Wahrscheinlichkeit von Stromausfällen erhöht. Er betonte, dass die Folgen des Krieges "nicht länger ignoriert werden können".

Die Notfallmaßnahme, unterstützt von 72 Abgeordneten, ermöglicht es den Behörden, schneller zu handeln, um das Energiesystem zu stabilisieren und Versorgungsstörungen zu bewältigen. Oppositionsparteien lehnten diese Unterstützung ab.

Präsident Maia Sandu sagte, es würden alternative Versorgungswege genutzt, bezeichnete die Lage jedoch als ernst. Die Behörden erwarten, dass Reparaturen an der beschädigten Leitung bis zu einer Woche dauern könnten, weitere Angriffe jedoch weiterhin ein Risiko darstellen.