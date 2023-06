Mojang verlässt offiziellen Minecraft-Subreddit inmitten aktueller Proteste

HQ

Reddit ist heutzutage ein sehr volatiler Ort. Die anhaltenden Proteste von Subreddits aller Art, die sich gegen die Änderungen an der API der Plattform wehren, die den Zugriff von Drittanbieter-Apps auf Reddit einschränken sollen, haben dazu geführt, dass die soziale Plattform zu einem Kriegsgebiet geworden ist. Zu diesem Zweck haben wir interessante und oft NSFW-Proteste gesehen, und sogar eine große Anzahl von Haupt-Subreddits, die dunkel (d. h. für die Öffentlichkeit unzugänglich) wurden, um die Änderungen rückgängig zu machen. Minecraft-Schöpfer Mojang scheint die Änderungen an der Plattform ebenfalls nicht zu mögen und hat nun angekündigt, dass er den offiziellen Minecraft-Subreddit verlassen wird, der eine Fangemeinde von über sieben Millionen Menschen hat.

Wie der Benutzer sliced_lime bemerkte, der zufällig ein Minecraft Java Tech Lead-Abzeichen hat, was wahrscheinlich bedeutet, dass tatsächlich Mojangs Mikael Hedberg hinter dem Konto steckt, zieht sich Mojang aus Reddit zurück und wird die Plattform nicht mehr als Ort nutzen, um offizielle Informationen auszutauschen oder Feedback zum Spiel zu diskutieren.

In dem Beitrag heißt es: "Wie Sie zweifellos inzwischen gehört haben, hat das Reddit-Management kürzlich Änderungen eingeführt, die zu Regel- und Moderationsänderungen in vielen Subreddits geführt haben. Aufgrund dieser Änderungen sind wir nicht mehr der Meinung, dass Reddit ein geeigneter Ort ist, um offizielle Inhalte zu veröffentlichen oder unsere Spieler darauf zu verweisen.

"Wir möchten uns bei euch für all das Feedback und die Diskussionen bedanken, an denen ihr in früheren Changelog-Threads teilgenommen habt. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, in Zukunft inoffizielle Update-Threads zu posten, und wenn ihr das Team mit Feedback zum Spiel erreichen wollt, besucht bitte unsere Feedback-Seite unter Feedback. Minecraft.net oder kontaktieren Sie uns auf einem unserer offiziellen Social-Media-Kanäle."

Glaubst du, dass sich andere Entwickler und Spielefirmen inmitten der API-Änderungen aus Reddit zurückziehen werden?