Mojang und Iglu schließen sich für eine Minecraft Kühl- und Trinkgeschirrkollektion zusammen

Während der Sommer vorbei ist und Sie wahrscheinlich weniger eine Kühlbox benötigen, um Essen und Trinken für Picknicks und dergleichen kalt und frisch zu halten, wenn Sie immer noch häufig in der freien Natur unterwegs sind und eine stilvolle Möglichkeit benötigen, eine solche Aufgabe zu erledigen, dann ist die neueste Zusammenarbeit von Mojang und Igloo definitiv etwas, das Sie im Auge behalten sollten.

Die Kollektion umfasst eine Reihe von Kühlern und Trinkgeschirr, die so gestaltet sind, dass sie den wichtigsten Minecraft Mobs ähneln. Sie können einen Little Playmate Kühler, einen 16 Oz Can und einen Square Lunch Cooler Bag bekommen, der wie ein Creeper, ein Enderman oder ein Pig aussieht, oder sogar einen Mystery Box Little Playmate Cooler ergattern, der auch wie ein Chest, TNT, Diamond Pickaxe aussieht, und andere Stile sind ebenfalls erhältlich.

Gemäß den Preisen können Sie die Little Playmate, Can und Cooler Bag für 44,99 $, 19,99 $ bzw. 29,99 $ erwerben.

