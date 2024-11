Möglicherweise verpassen Sie einige der besten Inhalte von Avowed

HQ

Wie Baldur's Gate III letztes Jahr bewiesen hat, kann man Spieler dazu bringen, einige coole Dinge zu verpassen, aber dann nur durch die Gerüchte, die sich online verbreiten, in geheimen und verpassbaren Inhalten noch mehr Intrigen erzeugen. Mit unzähligen Videos, die versteckte Ergebnisse von Szenarien zeigten, sorgte Baldur's Gate III für noch mehr Hype, da es so schien, als wäre jeder Lauf eines Spielers einzigartig.

Avowed versucht, dieses Gefühl wieder einzufangen. Im Gespräch mit GamesRadar glaubt der Regional Director und Senior Area Designer, Berto Ritger, dass es ein einzigartiger Charme eines RPGs ist, Inhalte zu haben, die man verpassen kann. "Ich denke, der Kern von RPGs, der sie zu etwas Besonderem macht, sind Inhalte, die man verpassen kann, um ehrlich zu sein, und das macht das Erlebnis so viel persönlicher, wie man das Spiel spielt."

Ritger erklärte weiter, wie dieses Konzept in Avowed funktioniert. "Wir möchten Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge lenken, mit denen Sie sich beschäftigen sollen", sagte er. "Der Leuchtturm ist sehr hoch, und so wird jeder ein großes, großes Ding sehen und klettern wollen. Und das wollen wir auch unterstützen. Und du kannst das tun, und du kannst in den Ozean springen, wenn du willst. Und so versuchen wir, Ihre Aufmerksamkeit auf diese Weise zu lenken."

Vielleicht wirst du in deinem ersten Durchspielen von Avowed nicht absolut alles finden, aber du solltest trotzdem ein großartiges Fantasy-RPG-Erlebnis haben. Freuen Sie sich auf unsere frühe Vorschau auf Avowed hier.