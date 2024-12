Möglicherweise besteht eine Grand Theft Auto IV-Verbindung in Grand Theft Auto VI

HQ

Grand Theft Auto IV fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie ein etwas vergessenes Spiel der Serie an und ist weder in Wiederveröffentlichungen enthalten, noch wurde es jemals in neuen Formaten veröffentlicht - während Grand Theft Auto V in jeder Hinsicht lebendig und gesund ist.

Jetzt erinnert uns X-Benutzer Ryder S jedoch daran, dass der Grand Theft Auto IV-Charakter Jerry Kapowitz Pläne hatte, nach Vice City zu ziehen, wo Grand Theft Auto VI spielt. Die Idee war, dass dieser Vietnam-Veteran dort "einen Waffenladen und einen Spirituosenladen eröffnen" würde.

Angesichts der Liebe zum Detail von Rockstar scheint es nicht unvernünftig, dass wir dieser Legende im Spiel begegnen und vielleicht eine nostalgische Anspielung oder Ähnliches wie Nico Bellic, den Protagonisten von Grand Theft Auto IV, erhalten.

Was halten Sie selbst von dieser Theorie?