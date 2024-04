Möglicherweise befinden sich zwei Fallout-Projekte in der Entwicklung

HQ

Bethesda-Veteran Todd Howard ist der Mann hinter den größten Spielen des Studios der letzten 22 Jahre (seit The Elder Scrolls III: Morrowind ), und er weiß mehr als jeder andere, was sie auf Lager haben. Kürzlich trat er im Kinda Funny Gamescast auf und sprach über die Zukunft von Fallout, wobei viele Leute gerade jetzt ein neues Spiel wollen, nachdem sie sich an der TV-Serie satt gesehen haben, und nach der etwas kryptischen Aussage zu urteilen, klingt es so, als ob gerade zwei Fallout -Projekte in Arbeit sein könnten:

"Ich kann es jetzt noch nicht verraten, aber hier ist unser Laufsteg für Fallout: Die zweite Staffel (der Serie) findet statt; Was machen wir auf dem Handy, was machen wir in 76, was machen wir mit diesem Ding, was machen wir mit diesem anderen Ding, wann landen sie? Nochmals, wenn ich mit den Fingern schnippen könnte und sie alle bereit hätte, würde ich es tun, aber die Hauptsache ist, wie können wir diese auf einem hohen Qualitätsniveau liefern? Das ist immer das Wichtigste."

Was auch immer das Projekt sein wird, es scheint, dass die Serie weiterhin in den USA spielen wird, und Howard hat keine Pläne, das zu ändern:

"Meiner Meinung nach liegt ein Teil des Fallout-Schticks in der Americana-Naivität. Für uns ist es im Moment in Ordnung, einige dieser anderen Bereiche anzuerkennen, aber unser Plan ist es, sie hauptsächlich in den USA zu belassen.

Es ist in Ordnung, Geheimnisse oder Fragen zu hinterlassen. Was passiert in Europa? Was passiert hier? Ich denke, das sind gute Dinge. In Elder Scrolls möchte jeder in diese anderen Länder reisen, und ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass ich sage, dass das Schlimmste, was man einem mysteriösen Land antun kann, darin besteht, das Mysteriöse zu entfernen."

Zu guter Letzt nutzte er auch die Gelegenheit, um das gefeierte Fallout: New Vegas zu loben, das von Obsidian Entertainment entwickelt wurde, ein Spiel, von dem viele Leute denken, dass Bethesda es im Laufe der Jahre etwas seltsam behandelt hat:

"Zuerst möchte ich sagen, dass sie mit New Vegas einen fantastischen Job gemacht haben. Ich würde sagen, dass Feargus [Urquhart], der Obsidian leitet, einer meiner absoluten Lieblingsmenschen in der Videospielindustrie ist. Er ist seit so vielen Jahrzehnten dabei, hat so viele Dinge getan und alles gesehen. Sie haben einen fantastischen Job gemacht. Ich kann natürlich nicht über Dinge sprechen, die wir in Zukunft mit dem Franchise machen werden, aber New Vegas ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns und unsere Fans."

Er gibt jedoch zu, dass Bethesda es gerne vermeidet, über das Ende von New Vegas zu sprechen, weil es mehrere gibt und keiner explizit Kanon ist, bestätigt aber, dass zumindest Teile der zweiten Staffel in der Stadt spielen werden:

"Natürlich wird die zweite Staffel etwas von New Vegas zeigen und wir achten darauf, die Schlüsselereignisse dieses Spiels und die großartigen Inhalte darin beizubehalten. Es ist natürlich schwierig, damit umzugehen, wenn man in ein Gebiet zurückkehrt, in dem ein Spiel mehrere Enden hatte. Wir haben einige Antworten, aber es ist schwer, sie zu kanonisieren oder zu sagen, dass das Spiel genau so endete. Also, wann immer wir können, vermeide ich es gerne, nach dem Motto: Widerlege nichts, was passiert ist, sei vorsichtig, wenn du genau sagst, was passiert ist. Wir wollen, dass dieses Spiel und das, was die Spieler getan haben, ihre Realität und Wahrheit ist."