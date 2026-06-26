Möglicher Weg bei der Weltmeisterschaft Spaniens vor dem Treffen mit Uruguay

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Spanien startete als großer Favorit in die Weltmeisterschaft, doch nach einem überraschenden 0:0-Unentschieden gegen Kap Verde korrigierten sie mit einem 4:0 gegen Saudi-Arabien. Heute Abend (früher Samstag in Europazeit, 2:00 Uhr MES, 1:00 Uhr BST) treffen sie in Guadalajara, Mexiko, auf Uruguay, im Wissen, dass sie praktisch für die Runde der letzten 32 qualifiziert sind, aber ein Sieg heute Abend (oder ein Unentschieden, solange Kap Verde heute gegen Saudi-Arabien, die zur gleichen Zeit stattfinden, nicht mehr als 4 Tore erzielt) würde ausreichen, um den Tabellenführer der Gruppe H zu sichern.

Und das ist wichtig, denn der Führende der Gruppe H trifft auf den Zweitplatzierten der Gruppe J, der Österreich oder Algerien sein könnte. Unterdessen traf der Zweitplatzierte der Gruppe H auf den Führenden der Gruppe J... was Argentinien wäre. Theoretisch gibt es natürlich einen großen Unterschied zwischen Österreich oder Algerien in der Runde der letzten 32 und Argentinien so früh...

Derzeit ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Spanien am Donnerstag, den 2. Juli um 21:00 Uhr MESZ, 20:00 Uhr BST auf Österreich oder Algerien trifft und Uruguay oder Kap Verde am Samstag, den 4. Juli um 00:00 MES, 23:00 BST auf Argentinien.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten: So wie es derzeit steht, wäre Portugal oder Kolumbien, falls Spanien gegen Österreich oder Algerien (Zweitplatzierter der Gruppe J) spielt, Portugal oder Kolumbien, und das Viertelfinale wäre mit den Vereinigten Staaten, Südkorea oder Ägypten relativ einfach. In den Halbfinals würde es kompliziert werden, mit Frankreich, den Niederlanden oder Deutschland, während Argentinien, England oder Brasilien im Finale warten könnten.