Möglicher Mordanschlag auf Donald Trump zwingt ihn, eine kleine Treppe zur Air Force One hinaufzueilen

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass US-Präsident Donald Trump am Sonntag über eine kleinere Treppe in die Air Force One einsteigen musste, nachdem ein mutmaßliches Scharfschützennest mit freier Sicht auf den Abflugbereich des Flugzeugs gefunden wurde. Das FBI hat die Ermittlungen übernommen, Beweise gesammelt und die Kommunikation analysiert, um festzustellen, ob die Struktur mit den jüngsten Drohungen gegen den Präsidenten in Verbindung steht. Es wurden keine Waffen oder Sprengstoffe gefunden, aber die Entdeckung löste eine sofortige Überprüfung der Flughafensicherheit aus. Beamte bestätigten, dass es keine Verhaftungen gegeben hat, während Trumps Anpassung des Boardings erhöhte Vorsichtsmaßnahmen angesichts anhaltender Sicherheitsbedenken widerspiegelt. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unten oder unter folgendem Link tun. Go!