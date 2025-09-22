Mögliche Handlung und neue Charaktere, die in The Super Mario Galaxy Movie auftauchen sollen, durchgesickert

HQ

Als Chris Meledandri, Leiter des Animationsstudios Illumination, und Shigeru Miyamoto bei der letzten Nintendo Direct mit dem Teaser für die Fortsetzung den Weg für die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum der japanischen Veröffentlichung von Super Mario Bros. ebneten, lächelten viele von uns, als wir sahen, dass der offizielle Titel The Super Mario Galaxy Movie lauten würde, da es einer der besten 3D-Titel in der Geschichte des Klempners ist.

Tatsächlich gibt es in The Super Mario Bros. Movie einen sehr spezifischen Dialog, in dem Prinzessin Peach davon spricht, dass es "eine ganze Galaxie von Welten da draußen" gibt. Solch eine spezielle Wortwahl war vielsagend genug, aber da der kleine Luma von Bowser gefangen gehalten wurde, der nur über den Tod sprach, war der Kanon von Galaxy in Nintendos Kinouniversum gesichert.

Die schlechte Nachricht ist, dass mit einem Veröffentlichungsdatum von am 3. April 2026 bedeutet, dass der Film bereits so gut wie fertig ist, und das hat dazu geführt, dass in den letzten Wochen kleine Details seiner Geschichte durchgesickert sind. Aber das, was wir Ihnen jetzt bringen, ist viel größer. Wichtiger Spoiler-Warnhinweis an dieser Stelle.

Cinemark Chile hat irrtümlicherweise die vollständige Handlung von The Super Mario Galaxy Movie durchgesickert, in der Wario der neue frühe Bösewicht ist, plus der Aufstieg von Bowser Jr. und die 7 Koopalinge als Feinde von Mario, Luigi, Peach und Toad, plus die neuen Freunde Rosalina und Yoshi. Mit einer solchen Besetzung auf beiden Seiten wird die Frage sein, ob sie es schaffen, allen genug Prominenz auf der Leinwand zu geben, und vielleicht wird das Filmmaterial dieser Fortsetzung besser sein als das von Super Mario Bros: The Movie. Die durchgesickerte Handlung sieht folgendermaßen aus:

"Nachdem sie den Schlüssel für die Rettung ihres Hauses in Brooklyn erhalten haben, genießen Mario und Luigi zum ersten Mal das Leben als Helden. Doch schon bald zieht die Feier einen alten Bekannten an: Wario, einen ehemaligen Kollegen, der, von Gier geblendet, bereit ist, alles zu tun, um ihnen den Ruhm zu stehlen.

Was als Fehde auf der Erde beginnt, verbindet sich bald mit einer größeren Gefahr: Bowser Jr., Bowsers Sohn, ist heimlich aufgetaucht und hat die Kontrolle über das mysteriöse Zentrum des Universums übernommen, mit einem Plan, der das Koopa-Imperium weit über das Pilzkönigreich hinaus auszudehnen droht.

Um ihn aufzuhalten, begeben sich die Brüder an der Seite von Peach, Yoshi und Prinzessin Rosalina auf eine Reise durch unwahrscheinliche Welten, die ihre Lumas beschützen müssen, bevor sie von der Dunkelheit verschlungen werden. Jeder Schritt enthüllt gefährlichere Prüfungen, und ein Schwarzmarkt verbotener Stars wird sie mit Wahrheiten konfrontieren, die sie sich nie hätten vorstellen können.

Aber es liegt noch nicht alles in ihren Händen: Sieben Elite-Koopa-Jäger wurden freigelassen, einer für jeden Winkel der Galaxie, und ihre Mission ist einfach... Stellen Sie sicher, dass niemand die neue Anordnung anfechten kann, dass Bowser. Jr. beabsichtigt zu errichten."

Was hältst du von diesem Ansatz für The Super Mario Galaxy Movie ? Für uns bringt es uns einfach dazu, am 3. April ins Kino zu gehen, um zu sehen, ob es wahr ist.