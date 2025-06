Mœbius-inspiriertes Abenteuer Sable ist kostenlos auf Epic

HQ

Das von der Kritik gefeierte schwedische Abenteuerspiel Sable, das 2021 veröffentlicht wurde, kann jetzt völlig kostenlos über den Epic Games Store heruntergeladen werden – ein perfekter kleiner Sommerleckerbissen für Gamer. Das von Raw Fury entwickelte Spiel wurde für seinen einzigartigen visuellen Stil gelobt, der eindeutig vom legendären Künstler Mœbius inspiriert ist und oft mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild verglichen wird.

Sable bietet ein langsames, meditatives Erlebnis, in dem du die Titelfigur schlüpfst - ein junges Mädchen, das sich auf eine Coming-of-Age-Reise begibt, um ihre Maske zu finden und zu ihrem Nomadenclan zurückzukehren. Anstelle von Kämpfen oder hochoktaniger Action konzentriert sich das Spiel auf Erkundung, Atmosphäre und Ästhetik, was es zu einem anderen, aber unbestreitbar schönen Abenteuer macht.

Dieses Angebot ist bis zum 3. Juli verfügbar, wenn Sie also Lust auf etwas Chilliges und Künstlerisches zum Spielen haben, verpassen Sie nicht Ihre Chance. Alles, was du brauchst, ist ein Epic Games-Konto und einen PC – dann musst du nur noch herunterladen und eintauchen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!

Werden Sie Ihr kostenloses Exemplar von Sable erhalten?