Mods kommen zu Total War: Three Kingdoms

Total War: Three Kingdoms ist ein vollgepacktes Spiel und in der Zukunft wird es noch deutlich mehr Inhalte bekommen. Der Community stehen ab sofort noch weitere Werkzeuge zur Verfügung, mit denen Modder ihr kreatives Potential entfalten können. Richtig gehört, Creative Assembly erlaubt neuerdings Mods in ihrem Strategiespiel, mit denen die Fans neue, verrückte Dinge anstellen können. Damit der Steam Workshop aber weiterhin kuratiert bleibt, gibt es einen klaren Disclaimer:

"An dieser Stelle möchten wir die Mod-Autoren daran erinnern, dass wir den Workshop kuratieren und alle Mods entfernen, die gegen die Modding-Richtlinien der EULA verstoßen. Bitte erstellt keine Mods, die andere provozieren, einschüchtern oder verärgern sollen. Ihr könnt die EULA hier noch einmal nachlesen."

Mehr Infos zu den Mods, den dafür notwendigen Tools und alles Weitere findet ihr auf der Webseite des Entwicklers.

