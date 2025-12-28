ModRetro hat eine neue Version seines Game-Boy-Klons auf den Markt gebracht, der mit einem amerikanischen Waffenhersteller verbunden ist.

HQ

ModRetro ist ein amerikanisches Retro-Spieleunternehmen, das wirklich erfolgreiche Game-Boy- und Nintendo-64-Klone produziert und mit seinen Retro-Produkten großen Erfolg erzielt hat.

Jetzt hat ModRetro eine neue Version ihres Game Boy-Klons Chromatic auf den Markt gebracht, der aus demselben Material gebaut ist, das auch von Militärdrohnen des US-Waffenherstellers Anduril Industries verwendet wird. ModRetro-CEO Palmer Luckey besitzt ebenfalls Anduril Industries.

Anduril Industries produziert autonome Waffensysteme wie Angriffsdrohnen, Unterwasserfahrzeuge und KI-Software, und die neue Version des Chromatic heißt "Anduril Edition", ist mit Anduril-Logos versehen und mit einem Anhänger mit dem Anduril-Logo ausgestattet. ModRetro sagt, die Maschine sei "für diejenigen geschaffen, die Leistung und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen benötigen."

Als die Retro-Community erkannte, dass es eine klare Verbindung zwischen ModRetro und dem Waffenhersteller gab, gab es eine große Gegenreaktion gegen das Unternehmen. Mehrere Mitglieder der Retro-Community haben erklärt, dass sie keine ModRetro-Produkte mehr kaufen werden, da sie die Waffenindustrie nicht indirekt unterstützen wollen, und mehrere Retro-Medien haben erklärt, dass sie ModRetro-Produkte nicht mehr behandeln und bewerten werden.

Es klingt nach einem Eigenziel für ModRetro, aber was hältst du davon, dass sie die Waffenindustrie eng mit einem Spielprodukt in Form einer Anduril Edition ihres beliebten Game-Boy-Klons verknüpft haben? Hat ModRetro hier eine Grenze überschritten?