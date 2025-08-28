Modi stärkt asiatische Beziehungen nach Handelsspannungen mit den USA

HQ

Die neuesten Nachrichten über Indien . Der indische Premierminister Narendra Modi begibt sich auf eine hochkarätige Asienreise und trifft Staats- und Regierungschefs aus Japan, China und Russland, um angesichts der eskalierenden Spannungen mit den Vereinigten Staaten die strategischen Partnerschaften zu stärken.

"Dies wird eine Gelegenheit sein, mehrere neue Initiativen zu starten, um die Widerstandsfähigkeit der Beziehungen zu stärken und auf aufkommende Chancen und Herausforderungen zu reagieren", sagte Außenminister Vikram Misri über den Japan-Besuch.

Seine Reise unterstreicht die Bemühungen, Investitionen anzuziehen und die Zusammenarbeit in kritischen Industrien, einschließlich Fertigung und Mineralien, auszubauen. Modis erster Besuch in China seit Jahren signalisiert eine vorsichtige Erwärmung der Beziehungen, während Japan Unterstützung für Indiens Entwicklungsinitiativen zusagt.

Ziel der Gespräche mit Russland ist es, das diplomatische und wirtschaftliche Engagement in der Region zu vertiefen. Die Tour unterstreicht Indiens Bestreben, Partnerschaften zu diversifizieren und sich in der sich verändernden globalen Handelslandschaft zurechtzufinden. Gestern trat Trumps 50-prozentiger Zoll auf Indien in Kraft.