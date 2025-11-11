Modi sagt, dass diejenigen, die hinter der Autoexplosion in Delhi stecken, "nicht verschont bleiben"

HQ

Der indische Premierminister Narendra Modi hat versprochen, alle Verantwortlichen für die tödliche Autoexplosion in Delhi vor Gericht zu stellen. In seiner Rede von Bhutan aus äußerte Modi seine tiefe Besorgnis über den Vorfall, bei dem acht Menschen getötet und 20 verletzt wurden, und betonte, dass die indischen Behörden schnell daran arbeiten, den Angriff zu untersuchen und die vollständige Verschwörung aufzudecken. Er mahnte zur Wachsamkeit und versicherte der Öffentlichkeit, dass die Regierung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.

Der indische Premierminister Narendra Modi: "Unsere Agenturen werden dieser Verschwörung auf den Grund gehen. Die Verschwörer, die dahinter stehen, werden nicht verschont bleiben. Alle Verantwortlichen werden vor Gericht gestellt."