Modi besucht Israel, während regionale Spannungen zunehmen

HQ

Der indische Premierminister Narendra Modi traf am Mittwoch zu einem zweitägigen Besuch in Israel ein, der darauf abzielt, die Beziehungen zu vertiefen, da die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran zunehmen. Modi wird Gespräche mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu führen, die sich auf Verteidigungskooperation und künstliche Intelligenz konzentrieren.

Der Besuch markiert fast neun Jahre, seit Modi 2017 als erster indischer Premierminister nach Israel reiste. Beide Staatschefs, die sich gegenseitig als Freunde bezeichnen, sollen über die Ausweitung der Militärexporte und eine breitere strategische Zusammenarbeit sprechen. Modi wird außerdem vor dem israelischen Parlament sprechen und das Holocaust-Denkmal des Landes besuchen.

Die Reise findet statt, während Washington Marinekräfte in der Nähe Irans aufbaut, während es um das Atomprogramm Teherans Atomprogramm geht. Indien ist bestrebt, regionale Konflikte zu vermeiden, die seine wirtschaftlichen Interessen und die große Diaspora im Golf bedrohen könnten, und gleichzeitig enge Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten, ohne ein formelles Bündnis einzugehen...