Modern-Warfare-Entwickler äußern sich zu Bedrohungen, die sie von Spielern erhalten

Gamer fühlen sich meist durch ihre Leidenschaft für das gemeinsame Hobby miteinander verbunden, doch es ist nicht so, dass es keine faulen Eier unter uns gibt. Wie man sich (online) richtig verhält, das ist auch im 21. Jahrhundert noch eine der größten Hürden unserer Zeit. Wer sich auf emotional geführte Diskussionen und Themen einlässt, die einen persönlich interessieren und sogar bewegen, der möchte auch, dass die eigene Stimme Gehör findet - notfalls eben mit Nachdruck.

Ein tragisches Beispiel dafür liefert Infinity Wards Co-Design-Direktor Joe Cecot, der kürzlich berichtete, dass unzufriedene Spieler von Call of Duty: Modern Warfare seine Kinder bedroht hätten (via Dexerto). Infolgedessen beschloss er, die Debatte mit seiner Community zu verlassen: "Ich würde weniger [persönliche Nachrichten] bevorzugen, in denen meine Kinder schreckliche Todesfälle erleiden. Verbringe [deshalb] weniger Zeit hier. Danke für den Dank. Wir arbeiten immer noch verrückt hart!"

Natürlich hört dieses Thema nicht bei Cecot auf, da auch andere Mitarbeiter von Infinity Ward ähnliche Geschichten zu erzählen haben. Dazu gehört etwa die leitende Kommunikationsmanagerin Ashton Williams, die auf Twitter schreibt: "Wir erhalten Unmengen von Tweets, E-Mails und Kommentaren über das Internet. Wir können nicht auf jede einzelne Person antworten. Ich lehne es ab, auf Kommentare zu antworten, die mir [merkwürdige Namen] geben, rassistisch und einfach nur beschissen sind. Niemand hat das verdient und wir sind alle Erwachsene."

Für eine bessere Online-Erfahrung setzte sich kürzlich ein katholischer Priester ein, der einen positiven Minecraft-Server aufbaut. Hoffentlich kann sich die Call-of-Duty-Community, die seit Jahren als eine der toxischsten Beispiele für Online-Erfahrungen gilt, daran ein Beispiel nehmen. Sollten wir aber generell in allen Lebenslagen häufiger tun.

Quelle: CharlieIntel.