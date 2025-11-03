Moderne Autos sollen schick sein, aber sie werden immer dümmer

HQ

Wir alle wissen, wie sich der Trend in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ob es sich um Elektrofahrzeuge oder neue benzinbetriebene Autos handelt, Innovationen wie riesige iPads in der Mitte der Mittelkonsole und das völlige Fehlen physischer Tasten haben es oft schwieriger gemacht, etwas so Einfaches wie das Aktivieren der Sitzheizung oder das Ausschalten der Servolenkung zu tun, die in den meisten modernen Autos vorhanden ist. Der YouTube-Kanal Fern hat ein Video darüber gemacht, in dem sie die heutigen Autos mit großer Sorgfalt durchgehen und was sie dümmer macht als die alten Autos, als die sie versuchten, schlauer zu sein.

