Modern Warfare: Nachladen ohne Ziel aus den Augen verlieren

Call of Duty: Modern Warfare möchte die Modern-Warfare-Reihe in diesem Jahr mit einem neuen Eintrag aufpolieren und auffrischen. Der Activision-Blog hat uns letzte Woche über einige Fortschritte in der Entwicklung informiert, darunter eine interessante Gameplay-Änderung: Beim Zielen müssen wir nämlich nicht mehr die Waffe runternehmen und den Zielvorgang abbrechen - das bekommt der Soldat mittlerweile auch hin, ohne hinzuschauen.

"Eine andere Sache, die wir in diesem Jahr hinzugefügt haben, ist das Nachladen via ohne [Aiming Down Sight]. Wenn ihr in der Vergangenheit [eure Waffe nachgeladen habt] wurde sie an die Seite [des Bildschirms] gezogen und ihr musstet [anschließend] neu auf euer Ziel anlegen. Wenn ihr diesmal nachladet, bleibt eure Sicht auf dem Ziel, ihr bleibt also eher im Kampf", erklärte Animation Director Mark Grigsby.

Weitere Verbesserungen betreffen die Wirkung verschiedener Geschosse auf Feinde und die Umwelt . Infinity Ward hat außerdem neue Waffensounds eingespielt und berechnet mittlerweile auch das Gewicht einer Knarre in die Handhabung mit ein. All das soll laut Grigsby die "Interaktion mit der Umgebung" erhöhen, Spieler sollen die "Macht der Waffe spüren", heißt es im Blog. Um die Animationen der Waffen, unter anderem beim Nachladen und Abfeuern besser einfangen zu können, hat das Studio seine Animatoren auf den Schießplatz geschickt, um authentische Erfahrungen mit den Knarren zu sammeln.

