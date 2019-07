Modern Warfare: Infinity Ward streamt heute Gunfight-Multiplayer mit Influencern

Call of Duty: Modern Warfare wird voraussichtlich am 25. Oktober auf PC, PS4 und Xbox One erscheinen und Entwickler Infinity Ward möchte mit diesem geistigen Reboot einige Sachen neu aufrollen. Heute Abend werden sie ihren wissbegierigen Fans deshalb einen ersten Einblick in die Mehrspieler-Portion präsentieren.

Auf Twitter enthüllte das Studio, dass sie die Influencer Tom 'Syndicate' Cassell, Tyler 'TeePee' Polchow, der Youtuber Jordan 'Legiqn' Payton und 100 Thieves' Content-Creator Jack 'CouRage' Dunlop für ein paar Runden Gunfight begeistern konnten. Der Zwei-gegen-Zwei-Spielmodus verspricht "rasant" zu werden, meint der Entwickler. Falls euch das interessiert, dann schaut ab 19:00 Uhr auf Twitch vorbei.

