Modern Warfare III wird in Warzone 2.0 enthüllt

Wollt ihr euch die Ankündigung, die Enthüllung von Call of Duty: Modern Warfare III, live ansehen? Dann müssen Sie Call of Duty: Warzone 2.0 spielen, da es im Battle-Royale-Spiel selbst stattfinden wird, kündigt Activision an.

"Schaut bei Call of Duty: Warzone vorbei, um die weltweite Enthüllung von Call of Duty 2023 in einem zeitlich begrenzten Event zu erleben. Schließe dich den Reihen der Shadow Company an, um es mit den Konni-Streitkräften aufzunehmen und die Bedrohung durch Chemiewaffen zu sichern, bevor es zu spät ist. Bleiben Sie auf den Call of Duty-Kanälen dran, um weitere Details zur bevorstehenden Enthüllung zu erhalten."

Wann wird es soweit sein? Wir wissen es nicht, aber diese Informationen wurden in Verbindung mit allen Informationen über die 5. Saison am Mittwoch in Modern Warfare II und Warzone 2.0 geliefert, also gehen wir davon aus, dass es Ende der Woche oder vielleicht sogar nächste Woche passieren wird.