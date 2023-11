Modern Warfare III hat das höchste Spielerengagement der aktuellen MW-Trilogie

HQ

Call of Duty: Modern Warfare III wurde von vielen Videospielmedien (einschließlich uns) ungewöhnlich negativ bewertet, da es sich oft eher wie eine Erweiterung für Call of Duty: Modern Warfare II anfühlte als ein brandneuer AAA-Titel, aber das scheint den Drang der Leute, das Spiel zu spielen, nicht im Geringsten beeinträchtigt zu haben.

Wie der offizielle Call of Duty-Account auf X berichtet, hat das Spiel "Rekorde mit dem höchsten Engagement in der neuen Modern Warfare-Trilogie aufgestellt", und die gute Nachricht hört hier nicht auf, denn sie verraten auch, dass der Zombies-Modus offiziell der meistgespielte Koop-Modus in der Geschichte von Modern Warfare ist und dass die Leute mehr Zeit pro Spieler in der Kampagne verbringen als "in den beiden vorherigen Teilen".

Ziemlich beeindruckend, haben Sie mit einem so guten Ergebnis gerechnet?