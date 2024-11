Modern Warfare Easter Egg gefunden in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

HQ

Wenn du angefangen hast, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl zu spielen, weißt du, dass es sich um ein riesiges Spiel mit einer großen (und radioaktiven) Welt handelt, die es rund um das gescheiterte Atomkraftwerk zu erkunden gilt. Für diejenigen, die gründlich sind, gibt es eine Menge spannender Dinge zu finden, darunter nicht nur Dinge, die mit dem Spiel zu tun haben, sondern auch Easter Eggs.

Ein X-Benutzer hat einen sehr schönen gefunden, von dem wir glauben, dass er vielen von Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Vor fast 20 Jahren besuchten wir Tschernobyl in der berühmtesten Mission der Call of Duty-Serie, All Ghillied Up.

Es war eine innovative und geradezu wunderbare Mission in Call of Duty 4: Modern Warfare, bei der wir als junger Captain John Price Imran Zakhaev erschießen mussten, der für einen zwielichtigen Deal in Pripyat war. Das bedeutete zunächst eine brillante Stealth-Sequenz und dann einen Scharfschützenmord aus dem Hotel Polissya in Prypjat in der anschließenden Mission One Shot, One Kill.

Dieses Hotel ist natürlich in S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl enthalten, und wenn du in den Raum gehst, in dem du versucht hast, Imran Zakhaev zu erschießen, findest du auf einem Tisch ein M701 Super Scharfschützengewehr, das das stärkste des Spiels ist (und damit äquivalent zu dem Barrett M82, den wir in Call of Duty 4 abgefeuert haben): Modern Warfare Mission) in einer offensichtlichen Hommage an diese klassische Mission.

Schaut euch den X-Post unten an, um Bilder zu sehen, und wenn ihr die Kommentare durchstöbert, findet ihr auch mehr S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Easter Eggs.

Erinnern Sie sich an diese Mission von Call of Duty 4: Modern Warfare? GSC Game World tut das auf jeden Fall.

Danke Windows Central