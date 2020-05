Modern Warfare 2 Campaign Remastered steht auf PC und Xbox bereit

Playstation-4-Besitzer waren die ersten, die die vor einem Monat überraschend neu aufgelegte Version von Call of Duty: Modern Warfare 2 in die Hände bekamen. Activision ließ vom Studio Beenox dabei lediglich die Kampagne erneut veröffentlichen, obwohl sich viele Spieler wahrscheinlich auch über den Spec-Ops- und den berühmten Multiplayer-Modus gefreut hätten. Diejenigen Fans auf PC und Xbox One mussten bis letzte Woche warten, damit die Einzelspielerportion auch auf ihre Plattformen stößt, doch mittlerweile ist die Frist abgelaufen und diese Remaster-Kampagne steht auf beiden Plattformen zum Kauf bereit.

Viele von euch werden diesen intensiven Ego-Shooter damals gespielt haben, da Call of Duty: Modern Warfare 2 eines der beliebtesten Teile der Reihe ist. Wer noch einmal in Erinnerungen schwelgen oder nachholen will, was daran so toll gewesen sein soll, der kann einen Blick in unser Material werfen und auf diese Weise erfahren, ob sich der Kauf auch heute noch lohnt.