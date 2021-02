Moderate Systemanforderungen für Nier Replicant ver.1.22474487139 analysiert

You're watching Werben

PC-Spieler haben die Nier-Serie bislang lediglich aus den Augen von Nier: Automata erlebt, und dieser Port hat leider einige Probleme. Square Enix wird in zwei Monaten das Remaster zum Vorgänger Nier Replicant auf vielen aktuellen Plattformen veröffentlichen und in der vergangenen Woche wurden die Systemanforderungen bekanntgegeben. Glücklicherweise scheinen die grafischen Änderungen an der Neuauflage nicht sonderlich ressourcenintensiv auszufallen, denn selbst moderate Setups dürften laut dem Hersteller gut mit ver.1.22474487139 zurechtkommen.

Minimum - 60 fps bei einer Auflösung von 1280x720:



Prozessor: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-6400

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon R9 270X / Nvidia Geforce GTX 960



Empfohlen - 60 fps bei einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080:



Prozessor: AMD Ryzen 3 1300X / Intel Core i5-6400

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: AMD Radeon RX Vega 56 / Nvidia Geforce GTX 1660



Nier Replicant ver.1.22474487139 ist eine "aktualisierte" Version des japanischen Originalspiels Nier Replicant, die in westlichen Gebieten bislang nicht verfügbar wurde. Im Unterschied zur hier bei uns erhältlichen Xbox-360-Fassung konzentriert sich das Spiel auf einen jugendlichen Protagonisten, während wir damals mit einem erwachsenen Mann spielten. Das Remaster soll am 23. April auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht werden.